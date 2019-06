Há estrangeiros que optaram por viver em Portugal e essa escolha nada teve a ver com uma paixão pelo país. Isso é mau? Não!

Desta vez conhecemos Irene van Hoek e Hans de Jong, um casal de holandeses que em 1998 – e após alguns anos a fazer férias por cá e a sondar oportunidade de negócio – decidiu viver e trabalhar em Portugal; mais concretamente no Parque de Campismo O Tamanco, em Outeiro do Louriçal, Pombal.

O que distingue esta história de quase todas as histórias de estrangeiros que optam por viver e investir em Portugal que se leem, veem ou ouvem na comunicação social? A brutal – e saudável – frontalidade com que Irene e Hans admitem que a relação que têm com o nosso país nada tem a ver com uma tão apregoada “paixão”, ou com juras de amor. O pragmatismo holandês disse-lhes para explorar oportunidades de negócio em Portugal… porque Espanha já tem muitos holandeses.

E por Portugal ficaram. Com os encantos… mas também os desencantos do país.

Mas por Portugal é provável que não fiquem. O pragmatismo diz-lhes que haverá outras oportunidades, noutras partes do mundo. E que é bom “não fechar janelas”, para “poder ver o que está lá fora”.

Para já, estão por cá. A gerir o Parque de Campismo O Tamanco.

Oiça o episódio e conheça esta história, que tem várias histórias dentro.

Se conhece uma boa história que praticamente toda a gente desconhece, entre em contacto com a equipa do podcast Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas. Porque toda a gente tem uma história para contar.

“Mas… é por amor ou por interesse?”

Produção e apresentação: Marco António



Tema oficial: “Fado do Sonho“ – Pensão Flor



Música adicional: Dulce Pontes

Josh Woodward

Lee Rosevere

Simon Panrucker

