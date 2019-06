Militantes contestam líder do PS de Castelo Branco e apelam a Costa

Em Castelo Branco, há militantes socialistas descontentes com a “crescente falta de credibilidade do PS” e apontam o caso da presidente da distrital do PS, Hortense Martins, que dizem “não reunir condições políticas para continuar, em nome do partido, a representar na Assembleia da República os cidadãos deste distrito” por estar envolvida numa investigação judicial por subsídios ilegais. E escreveram uma carta dura a António Costa.

