A “patrulha do techno” está aí. Para manter o Neopop vivo

Ouviste a chamada, Viana do Castelo? É a “patrulha do techno” a recrutar todos os que querem mantê-lo seguro. É a chamada para o Neopop.

Patrulhas desfilam pela cidade — porque os polícias e bombeiros "também curtem a música". A ideia é de que aqui "até as autoridades são do techno". E querem chamar todos os ravers. Por isso, quando de 7 a 10 de Agosto as sirenes soarem na "capital do techno", todos têm responsabilidades. Gil Correia, da Partners, agência criativa responsável pelo vídeo de apresentação do festival, que se estreia no P3, relembra que para "manter a comunidade a funcionar", cada um tem de se patrulhar a si próprio — isto é, tem de haver uma preocupação "com a pessoa que está ao nosso lado, para que também ela se divirta". Só assim se "mantém o techno (e o Neopop) vivo".

Nesta edição, o destaque vai para Underworld, Amelie Lens, Ben Klock ou Acid Pauli. Durante quatro dias, a cidade minhota celebra a música electrónica e transforma-se, mais uma vez, no epicentro desta cultura. Onde "o techno é a lei".