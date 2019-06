Inês abriu um “café” em Londres com arte de meter à boca

Entrar numa exposição de arte como se estivéssemos a entrar num café. Ups. Voltar a sair, confirmar a porta, espreitar pela montra e é ali mesmo, voltar a entrar na exposição. “Que é mesmo um café”, ri-se Inês Neto dos Santos, co-curadora da Tender Touches, a funcionar até 30 de Junho, na galeria AMP, em Londres.

Cerâmica de Bea Bonafini recheada com a comida de Inês Neto dos Santos Cortesia <i>Open Space</i> Cerâmica de Bea Bonafini e do estúdio Arhoj Cortesia <i>Open Space</i> Fotogaleria Cortesia <i>Open Space</i>

A confusão de quem entra na zona residencial era esperada — desejada, até. A artista portuguesa pensou um espaço artístico que sujasse as paredes brancas, arrancasse as obras da parede e questionasse o ambiente estéril (e o silêncio) de uma galeria. “Porque às vezes acho que o espaço de exposição pode ser um bocadinho intimidante”, confessa ao P3. "E achei que levar alimentos ou levar um jantar para dentro desse espaço poderia quebrar um bocadinho essas barreiras e mudar as dinâmicas.”

Ali, as obras dos 11 artistas convidados não estão (só) expostas. São as mesas, os pratos disformes, os talheres em forma de pickles, os bancos​ em tons pastel — feitos por um outro designer português, Tiago Almeida. E podem estar nas mãos e na boca de quem se senta a provar a obra de Inês: ou seja, a comida. No menu entram pratos como feijão branco, funcho e morangos; brioche, ricotta, uva-crispa e caramelo; iogurte labneh (que está pendurado no tecto, também), dukka (uma mistura de especiarias) e azeite. As iguarias, inspiradas nos artistas que integram a exposição, mudam todas as semanas. Para Clementine Keith-Roach, escultora responsável pela peça no centro das mesas, Inês fez uma panna cotta de lúcia-lima, mel e morangos e a pensar em Magda Skupinska preparou pão de milho, iogurte de curcuma, verduras e ovo. Como se estivesse numa performance.

Never Let Me Go (2019), de Lindsey Mendick para a Tender Touches Tania Dolvers

Depois de uma licenciatura em Design Gráfico e Ilustração na London College of Communication (2013), a artista de 26 anos começou a pensar em formas de trazer a comida da cozinha para o atelier. Houve até momentos onde considerou estudar cozinha, mas durante o mestrado em Comunicações Visuais, na Royal College of Arts (2016), atreveu-se antes a explorar processos de transformar alimentos em instalações artísticas.

Começou a organizar jantares mensais para 20 a 30 convidados de diferentes departamentos da faculdade. “Tentava ter pessoas que não se conhecessem, criava um tema e uma refeição inspirada nesse tema.” Ainda continua a fazer esses jantares-exposição, agora sob a forma de um supper club, com diferentes temas e sempre em conjunto com outros artistas que expõem trabalhos durante a refeição. Ela inspira-se neles para criar um menu, quer nas texturas, cores, significados, sabores. Ao projecto colaborativo chamou Mesa.

Foto Inês Neto dos Santos Liz Gorman

“O menu tem inspiração nos artistas com quem trabalho, mas também na ideia de quebrar barreiras e pensar nos limites de uma obra de arte: posso tocar, posso sentar, posso levar?” Estar rodeado de “esculturas com uma parte funcional" é, sublinha, uma oportunidade para “desenvolver um pensamento crítico, estético, em acções corriqueiras do dia-a-dia, como fazer um café ou comer um iogurte”.

Em exposições e instalações anteriores, Inês já criou, por exemplo, “um momento comestível” que não dependia de “fontes de energias comuns, como a electricidade e o gás": “Eram coisas preservadas em água, sal, vinagre ou secas ao sol. Queria explorar uma conexão com a natureza e mostrar que temos recursos incríveis à nossa disposição, se nos interessarmos e se os soubermos usar.”

Trabalha muito os processos de fermentação, desde que começou “a ver muitas metáforas entre o processo que se baseia em trocas simbióticas de microrganismos” e “o trabalho colaborativo, a vida em comunidade, a troca de conhecimentos ou de sabedoria entre pessoas”. No contexto artístico, teoriza, “os fermentados são uma peça georreferenciada" — o frasco “transforma-se num arquivo de sítio e do momento no tempo em que se desenvolve”.

Para construir as peças comestíveis da exposição, que alberga ainda conversas, jantares, workshops e performances, Inês, a viver em Londres há oito anos, procura trabalhar “com produtores locais e ingredientes da época”. “Acho que na crise ambiental em que vivemos essa é a única resposta. E para além disso acho que é importante criar essas ligações ao sítio onde estou.”

Desde 17 de Maio que o “café” de Inês está aberto de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h, na galeria AMP. A entrada é livre — paga-se apenas o que se come. A instalação conta com co-curadoria de Huma Kabakci, fundadora da Open Space, a galeria sem espaço físico que promove a Tender Touches. Esta é a primeira de uma série de exposições chamada Edible Goods, que transforma a comida “num meio para a arte contemporânea”.