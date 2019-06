Taiwan pode ajudar a concretizar os objectivos de “Saúde para Todos” da OMS

A experiência de Taiwan no controlo de doenças e na cobertura universal de saúde pode ajudar a fortalecer o desenvolvimento médico global, e a nação está disposta e capaz de compartilhar as suas experiências na 72.ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS) em Genebra, o órgão decisório da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Garantir o acesso abrangente aos serviços de saúde está no centro da abordagem de Taiwan, conforme evidenciado pelo sistema do Seguro Nacional de Saúde (NHI) e pelos amplos programas internacionais de apoio médico do país.

Antes beneficiava da ajuda externa, hoje em dia Taiwan está a retribuir ao mundo, oferecendo ajuda onde é mais necessária. Através de seu alcance, a nação está a fazer contribuições indispensáveis ​​para a rede global de saúde. O Centro Internacional de Formação em Saúde de Taiwan é um excelente exemplo desses esforços. Oferece aos profissionais estrangeiros formação em medicina clínica, acupunctura, medicina tradicional e gestão de saúde, com cerca de 1500 profissionais de saúde de 65 países e territórios completando cursos até ao final do ano passado.

Igualmente com impacto é o Programa de Apoio e Serviço de Instrumentos Médicos Globais, que integrou os esforços dos hospitais em Taiwan para fornecer equipamentos utilizáveis ​​aos países em desenvolvimento. Mais de 5400 itens foram enviados para instituições médicas em 33 países e territórios.

A participação significativa na OMS permitirá que Taiwan contribua com a sua vasta experiência na construção de sistemas de saúde resilientes e no fornecimento de assistência médica internacional. Também eliminaria uma lacuna na rede global de prevenção de doenças.

Como um membro responsável da comunidade internacional, Taiwan está mitigando o impacto da sua exclusão do sistema e protegendo a saúde e o bem-estar das pessoas no país e no exterior. Fora de Taiwan, temos o exemplo da ajuda admirável prestada por Taiwan em São Tomé e Príncipe no combate à malária, onde foi um caso de grande sucesso. Em Taiwan, o combate contra a dengue tem sido inestimável, através do Centro Nacional de Pesquisa de Controle de Doenças Transmitidas por Mosquitos estabelecido em Abril de 2016 no Condado de Miaoli, norte de Taiwan, e também em Tainan, no sul.

A chave para essas conquistas é garantir que os serviços médicos sejam acessíveis e universalmente acessíveis. É por isso que a experiência mais importante que Taiwan tem para compartilhar com o mundo é o desenvolvimento do NHI. Taiwan já há muito tempo atingiu a meta da OMS de cobertura universal de saúde. Desde a criação do NHI, ninguém em Taiwan enfrenta falência devido a contas médicas. Ajudou a elevar a esperança média de vida para os 80,4 anos em 2017, sendo de 74,5 anos em 1995, ano do seu lançamento. E, para garantir a justiça, os prémios do NHI são definidos em proporção do salário das pessoas, que actualmente é de 4,69%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O número de tratamentos e medicamentos cobertos pelo NHI tem aumentado ao longo dos anos. Entre as recentes adições está um medicamento antiviral para a hepatite C, que deverá aumentar significativamente o bem-estar público, já que a doença, uma das principais causas de cancro do fígado, afecta até 400 mil pessoas em Taiwan.



O compromisso de Taiwan com a cobertura universal de saúde é realçado pelo alcance do NHI. O sistema cobre mais de 99% da população, incluindo prisioneiros, estrangeiros que estudam, trabalham e residem em Taiwan e recém-nascidos de não-nacionais, não deixando ninguém para trás.

Taiwan procura uma participação profissional, pragmática e construtiva na AMS, bem como reuniões técnicas e actividades da OMS, para que possa partilhar esse conhecimento e retribuir ao mundo. Com o envolvimento de Taiwan, acredito que a comunidade internacional estará muito melhor preparada para enfrentar os desafios globais de saúde.