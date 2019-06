A sombra da China paira sobre Hong Kong

1. Aparentemente, tudo começou com um crime cometido em Taiwan em Fevereiro de 2018. Um jovem terá morto a sua namorada, apropriando-se, também, do seu dinheiro depositado num banco. Ambos eram cidadãos de Hong Kong. O suspeito do crime fugiu às autoridades de Taiwan para Hong Kong. Como não existe um acordo de extradição, não poderá, em princípio, ser julgado pelo crime de assassinato cometido em Taiwan. (Ver Young murder suspect’s transfer from Hong Kong to Taiwan may need special legal deal in South China Morning Post). Face a este crime que teve grande impacto público, o governo de Hong Kong decidiu avançar com uma iniciativa legislativa para modificar as leis sobre extradição. Para Carrie Lam, que chefia o Governo desta Região Administrativa Especial da China, o objectivo era “impedir que Hong Kong se tornasse um paraíso para criminosos” explorando um vazio legal — a já referida falta de legislação adequada permitindo a extradição de suspeitos / acusados de crimes. Todavia, aquilo que, à primeira vista, poderia parecer um assunto menor de legislação criminal tornou-se numa delicadíssima questão política.

