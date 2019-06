Neozelandês que partilhou ataque a Christchurch condenado a 21 meses de prisão

O extremista neozelandês Philip Arps que partilhou o vídeo com a transmissão em directo do ataque contra duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, foi condenado esta terça-feira a 21 meses de prisão. O homem de 44 anos, que partilhou o vídeo nas redes sociais e distribuiu as imagens dos assassinatos a pelo menos 30 pessoas, não só não demonstrou empatia pelas vítimas, como já tinha um historial de ofensas contra a comunidade muçulmana.

O directo do ataque, entretanto eliminado do Facebook, mostrava um homem armado com uma arma semiautomática a entrar numa das mesquitas e abrir fogo sobre os que estavam em oração, abandonando depois o local num carro.

Quando foi questionado pelas autoridades acerca do vídeo, Philip Arps não mostrou qualquer arrependimento em relação aos comentários que fez contra a comunidade muçulmana, detalhou o juiz do Tribunal Distrital de Christchurch, Stephen O'Driscoll.

O tribunal acrescentou ainda que Arps pretendia modificar o vídeo, para lhe acrescentar uma mira e a contagem das vítimas mortais. Além disso, o autor do vídeo descreveu as imagens registadas como “espectaculares”, escreve o jornal local New Zealand Herald.

Segundo o juiz, o homem de 44 anos comparou-se também a Rudolf Hess, um líder nazi ao comando de Adolf Hitler.

O registo e partilha do momento do ataque que provocou 51 mortos foi por isso considerado um crime de ódio. “Foi um crime de ódio contra a comunidade muçulmana”, concluiu o juiz, acrescentando que a partilha do vídeo foi “particularmente cruel”, escreve a BBC.

Soube-se ainda que Philip Arps foi também condenado por em 2016 ter deixado uma cabeça de porco na mesquita Al Noor — uma das mesquitas que foi alvo do ataque a 14 de Março.

Apesar de se ter declarado culpado aquando a detenção pelas autoridades, quatro dias depois do ataque, Arps irá agora recorrer da decisão. O advogado do neozelandês argumenta que Arps devia apenas ser julgado pelas suas acções e não pelas suas visões políticas. “O tribunal devia julgar com base no que fez e já reconheceu ter feito e não nas suas crenças”, argumentou o advogado Anselm Williams, escreve o jornal Guardian.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta é a primeira condenação conhecida após o ataque. Quanto ao alegado autor o ataque, o australiano Brenton Tarrant, que se declarou inocente em relação às 92 acusações, o julgamento só deverá acontecer no próximo ano, diz a BBC.

Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a terceira maior cidade do país com cerca de 376,700 habitantes, localizada na costa leste da ilha e a norte da península de Banks.

O ataque às duas mesquitas foi classificado pela primeira-ministra, Jacinda Ardern, como um dos dias “mais negros” da História da Nova Zelândia.