Costa do Japão em alerta de tsunami após sismo de 6,5 na escala de Richter

Um sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter atingiu esta terça-feira a costa do Japão, informou o Instituto Geológico norte-americano.

As autoridades japonesas emitiram um alerta de tsunami com ondas de um metro de altura ao longo de toda a costa noroeste da ilha Honshu, a maior do arquipélago japonês.

O epicentro do sismo foi registado a 85 quilómetros a noroeste da ilha.

Para já não existem informações sobre danos ou vítimas causadas pelo sismo.