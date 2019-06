Ponte móvel de Leixões reabre dia 18 de Julho

A ponte móvel de Leixões, interdita desde as 23h00 de quinta-feira, vai reabrir ao trânsito rodoviário e pedonal no dia 18 de Julho, informa esta terça-feira a Administração dos Portos do Douro, Leixões, e Viana do Castelo (APDL).

O comunicado da APDL avança que a avaria na ponte móvel que liga Matosinhos a Leça da Palmeira é “complexa que implica a substituição de um cilindro hidráulico” por parte de empresas externas. O anúncio da data de reabertura estava dependente das previsões de recuperação dadas pelas firmas.

Logo depois da interdição, foi activado, de forma gratuita, o transporte de peões entre Matosinhos e Leça da Palmeira, que continua a ser assegurado por autocarros fretados pela APDL, de acordo com o comunicado. O trânsito automóvel foi direccionado para o viaduto da A28.

Os autocarros estão disponíveis 24 horas por dia, a cada dez minutos entre as 7h e as 22h e de 20 em 20 minutos durante a noite (das 22h às 7h). Em Matosinhos, a paragem encontra-se no acesso nascente à ponte móvel, junto à paragem da Maré. Em Leça da Palmeira, fica por baixo da ponte, junto à paragem dos STCP.

