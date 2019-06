Nápoles e Tenerife são os novos destinos da TAP

Depois de nas últimas duas semanas ter estreado três rotas para os EUA, a TAP começou esta semana a ligar Lisboa a Tenerife (Canárias, Espanha) e Nápoles (Itália).

Com a inauguração da ligação Lisboa-Nápoles, que tem direito a voos diários, a companhia passa a somar seis destinos em Itália, incluindo-se Florença, Milão, Roma, Bolonha e Veneza. No site da companhia, a rota está em promoção com voos desde 65 euros a ida.

Já Tenerife é a décima rota da TAP em Espanha e a segunda nas Canárias (a empresa voa para a Gran Canária desde 2017). Haverá sete frequências semanais e Lisboa-Tenerife está em promoção, desde 61 euros a ida.

São mais duas novidades de Junho, mês de estreias na companhia, depois de ter inaugurado ligações de Lisboa a Chicago, São Francisco e Washington.

Entre as novidades recentes da TAP para Lisboa contam-se ainda rotas para Telavive, Dublin e Basileia.

Para o Porto, a empresa já tinha confirmado voos a partir do Verão para Lyon, Bruxelas e Munique e o aumento de ligações aéreas a Nova Iorque.

Nas rotas africanas, também há novidades para breve, com voos para a Gâmbia a partir de Outubro e para a Guiné-Conacri a partir de Julho.