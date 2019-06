Os 45 rostos que abandonaram a Casa Branca de Trump

Donald Trump tomou posse como Presidente dos Estados Unidos a 20 de Janeiro de 2017 – e quase dois anos e meio depois, foram já 47 as pessoas que foram demitidas ou deixaram as suas funções na Casa Branca. A mais recente saída foi a da porta-voz da Administração Trump, Sarah Sanders, que abandonará o seu cargo até ao final de Junho (neste caso, a partida é amigável e o Presidente encorajou-a até a concorrer a governadora do estado do Arkansas).

Outros nomes sonantes juntam-se à lista: o secretário de Estado Rex Tillerson, o conselheiro Steve Bannon, o director de comunicações Anthony Scaramucci, ou o assessor de imprensa Sean Spicer.