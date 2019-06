A conversa com o director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, sobre o caso Vítor Constâncio, no dia em que o ex-governador do Banco de Portugal volta à comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

