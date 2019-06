Constâncio esteve presente na reunião que formalizou não oposição a Berardo

No dia 26 de Julho de 2007, Vítor Constâncio recebeu José Berardo no Banco de Portugal (BdP) levando na agenda, entre outros temas, o pedido para se assumir como um dos principais accionistas particulares do maior banco privado do país, o BCP. Este encontro dá-se um mês antes de Constâncio participar, a 28 de Agosto de 2007 (devidamente documentado), no Conselho de Administração (CA) do BdP que aprova a acta da reunião anterior (na qual o governador esteve ausente) e em que Constâncio não se opõe ao pedido de reforço da posição qualificada da Fundação José Berardo (FJB) no BCP. Só depois dessa reunião, ainda nesse mesmo dia, 28 de Agosto, é que o BdP emitiu nota a dar luz verde ao investidor para aumentar a sua posição no BCP.

Continuar a ler