Bolsas em alta e juros em mínimos na Europa depois das palavras de Draghi

As bolsas europeias estão em alta e as taxas de juro da dívida soberana dos países da moeda única estão a recuar nesta terça-feira depois de o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, admitir lançar novas medidas para estimular a economia da zona euro se a inflação não acelerar e se mantiver em nível demasiado baixos.

Na dívida transaccionada no mercado secundário, onde se realizam compras e recompras de obrigações, as taxas portuguesas de títulos com um prazo de vencimento de dez anos estão também em queda, para 0,516%, e o mesmo se passa com os juros da dívida a cinco anos, que transacciona nos -0,168%.

A tendência é transversal às principais economias da moeda única, com os títulos da Alemanha a dez anos a recuarem para -0,3%. Pela primeira vez, os títulos a dez anos da dívida pública de França, segunda maior economia do euro, passaram para valores negativos no mercado secundário (transaccionavam a -0,0018% ao início da tarde).

Nos mercados, o discurso de Draghi está a ser encarado à luz da promessa firme que tomou no Verão de 2012, em plena crise do euro, quando prometeu que tudo faria para salvar a moeda única. As palavras agora ditas em Sintra, no Fórum do BCE, foram vistas pelo Commerzbank como um novo compromisso firme. “A porta está agora aberta e não vejo como poderão não a atravessar”, comentou à agência Bloomberg Claus Vistesen, economista-chefe da zona euro no Pantheon Macroeconomics.

Em queda está também o euro face ao dólar, a apresentar uma descida de 0,16% por volta das 15h, altura em que valia 1,12 dólares norte-americanos.

Nas bolsas, as principais praças europeias encontram-se em alta nas horas seguintes ao discurso de Draghi em Sintra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O lisboeta PSI-20 apresenta por volta das 15h uma valorização ligeira, mais contida do que os principais mercados financeiros europeus. Frankfurt segue com uma subida de 1,8%, Paris avança 2%, Milão cresce 2,24%, Madrid progride 1,08%, Amesterdão apresenta um crescimento de 1,26% e Bruxelas 1,45%.

Quem reagiu ao discurso de Draghi foi o Presidente dos Estados Unidos. “Mario Draghi acaba de anunciar mais estímulos, o que imediatamente desvalorizou o euro em relação ao dólar, tornando injustamente mais fácil [aos países do euro] concorrerem contra os Estados Unidos. Fazem-no de forma impune há anos, juntamente com a China e outros”, escreveu no Twitter.