Volta a Espanha 2020 parte da Holanda

A organização da Volta a Espanha em bicicleta de 2020 anunciou esta terça-feira que a 75.ª edição, com início agendado para 14 de Agosto, cumprirá os três primeiros dias em solo holandês, com arranque na cidade de Utrecht.

“Já temos data oficial, e isso é uma óptima notícia”, destacou Jan van Zanen, autarca de Utrecht, primeira de três localidades a acolher as etapas iniciais.

A prova começará com um contra-relógio de 23,7 quilómetros, seguido de duas etapas de 183 e 194 quilómetros, cujos detalhes não foram divulgados.

“A partida da Vuelta na Holanda é a melhor maneira de celebrar a 75.ª edição. Estamos entusiasmados. Em 2009, já mostraram que são grandes anfitriões”, assinalou Javier Guillén, director-geral da Unipublic, organizadora da prova.

������ ¡Oficial! #LaVuelta20 arrancará el viernes 14 de agosto desde Utrecht.



������Official! Starting date of #LaVuelta20 known: Friday 14th of August from Utrecht.



������ Het is officieel! De startdatum is bekend. @LaVueltaHolanda 14, 15 en 16 augustus 2020. pic.twitter.com/ZElAN3eoDt