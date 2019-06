Rodrygo reforça ataque do Real Madrid

O Real Madrid apresentou esta terça-feira o atacante brasileiro, de 18 anos, Rodrygo Goes, contratado por 45 milhões de euros ao Santos, clube no qual se tornou no mais jovem de sempre a marcar na Taça dos Libertadores da América.

Depois de Éder Militão (50 milhões de euros), Luka Jovic (60 milhões), Ferland Mendy (48 milhões) e Eden Hazard (100 milhões), Zinedine Zidane passa a contar com mais um jovem talento, garantido há um ano, mas que só depois de atingir a maioridade pôde rumar a Madrid.

Na conferência de imprensa, em que revelou dotes no domínio do castelhano, Rodrygo afirmou estar a viver “o melhor dia” da sua vida, mostrando humildade e paciência quando confrontado com a concorrência que enfrentará no Real Madrid.

“Estou a realizar um sonho, o sonho de todos os jovens, tanto do Brasil como de todo o mundo. Os melhores jogadores sempre estarão aqui e sei que vou ter uma forte concorrência. Estarei à disposição do clube. Seja para jogar na primeira equipa ou no Castilla”, declarou, preparado para superar a fase de adaptação ao futebol europeu.

Proveniente do Santos, emblema no qual nasceram Pelé e Neymar, Rodrygo não escapou à inevitável comparação com o avançado do Paris Saint-Germain.

“Gostaria de ser o Rodrygo do Real Madrid. Neymar há só um e não existirá outro. Então, quero apenas ser o Rodrygo do Real Madrid”.

No Santiago Bernabéu, Rodrygo encontrará o brasileiro Vinícius Júnior: “Somos dois jovens brasileiros com as mesmas características que estão no melhor clube do mundo”, sintetizou, evitando juízos de valor.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, aproveitou o momento para enfatizar “a estratégia e a busca dos talentos emergentes”. “Isso passa por integrar jovens com um presente e um futuro extraordinários, para marcar uma época no Real Madrid”.