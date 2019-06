Michel Platini detido por suspeitas de corrupção no Mundial de 2022 no Qatar

Michel Platini, o antigo presidente da UEFA, foi detido esta terça-feira de manhã por suspeitas de corrupção relacionadas com a escolha do Qatar para o Mundial de 2022. A notícia é avançada pelo jornal online francês Mediapart, que precisa que o antigo capitão da selecção francesa de futebol se encontra sob custódia da polícia no Departamento Central de Luta contra a Corrupção e as Infracções Financeiras e Fiscais da Polícia Judiciária francesa, em Nanterre, na área metropolitana de Paris.

Contactada pelo PÚBLICO, a polícia francesa recusou confirmar ou desmentir a informação. Remeteu informações para o Ministério Público (Parquet National Financier) que ainda não respondeu ao pedido de informações.

Michel Platini, que foi presidente da UEFA entre 2007 e 2016, demitiu-se da presidência depois de ter sido condenado por abuso de confiança, conflito de interesses e gestão danosa no caso do pagamento de 1,8 milhões de euros pelo ex-presidente da FIFA mundial, Joseph Blatter.

O antigo líder da UEFA tinha sido inicialmente condenado a oito anos de suspensão pela Comissão de Ética da FIFA, a 21 de Dezembro de 2015, mas a pena foi depois reduzida para seis anos pela Comissão de Recurso. A suspensão foi depois reduzida a quatro anos pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), a instância superior no desporto.