Lyon contrata internacional portuguesa Jéssica Silva

A futebolista internacional portuguesa Jéssica Silva, que alinhava na formação espanhola do Levante, vai reforçar as francesas do Lyon, tetracampeãs europeias em título, anunciou esta terça-feira o presidente do clube gaulês.

No Twitter da equipa feminina do Lyon, Jean-Michel Aulas confirmou, entre outras, a contratação de “Jéssica Silva, internacional portuguesa”.

As outras jogadoras que vão reforçar o Lyon são a inglesa Nikita Parris (Manchester City) a belga Janice Cayman (Montpellier) e a jovem guarda-redes Katriina Talaslahti (Bayern Munique).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Natural de Odemira, Jéssica Silva, de 24 anos, é uma extremo/avançada que conta sete golos em 64 jogos pela selecção portuguesa feminina de futebol.

"Nous avons déjà conclu l'arrivée de 4 joueuses, une jeune gardienne de but qui vient du Bayern. Janice Cayman en provenance de Montpellier. Nous avons recruté Nikita Parris qui est à la coupe du Monde avec l'Angleterre ainsi que Jessica Silva, internationale portugaise” — OL Féminin (@OLfeminin) 18 de junho de 2019