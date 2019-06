Benfica contrata jovem futebolista brasileiro João Borges

O Benfica contratou o futebolista brasileiro João Luis Cunha Borges, proveniente do Berço Sport Clube, anunciou esta terça-feira o clube lisboeta no site oficial na Internet.

Os “encarnados” não revelaram se o jovem avançado, de 19 anos, vai representar as equipas secundárias do clube, nem a duração do contrato de João Borges.

O futebolista brasileiro alinhou na época passada no Berço Sport Clube, dos campeonatos da Associação de Futebol de Braga, na primeira experiência do jogador no futebol português.