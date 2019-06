Plano Nacional das Artes quer artistas com ateliers nas escolas

O Plano Nacional das Artes, que foi apresentado esta manhã pelos ministros da Cultura e da Educação em Lisboa, quer pôr artistas a trabalhar nas escolas através de residências artísticas, prevendo a disponibilização de espaços para ateliers e mesmo a realização de contratos que podem durar um ano.

O plano, com 27 medidas, prevê ainda a criação de um cargo de coordenador cultural em cada escola ou agrupamento escolar, destinado a um professor que terá a responsabilidade de desenhar o projecto cultural da sua escola numa relação com as instituições da região. Nesse âmbito, o projecto deverá garantir que cada turma, pelo menos uma vez por trimestre, saia das instalações escolares para visitar, por exemplo, uma exposição num museu ou assistir a uma peça de teatro.

Num plano que começou por ser apresentado pelo seu comissário, Paulo Pires do Vale, curador e professor universitário, estas são algumas das iniciativas mais directamente relacionadas com as escolas, mas há outras, como o “índice de impacto cultural”, que quer medir o compromisso das organizações com a cultura, de empresas a​ municípios, num estudo que será feito em colaboração com o ISCTE.

“Não é possível dizer que em 2020 o plano terá um orçamento de 500 mil. Temos essa previsão anual, mas agora vamos fazer o cronograma de todas estas medidas até 2024” Graça Fonseca, ministra da Cultura

Foto

Nos Estúdios da Victor Córdon, espaço de ensaio da Companhia Nacional de Bailado (a ministra Graça Fonseca não respondeu a perguntas sobre a greve dos trabalhadores do Opart), o comissário descriminou algumas das 27 medidas de um plano que deverá também ter a responsabilidade de coordenar outros planos sectoriais já existentes, como o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Cinema, a Rede Portuguesa de Museus ou o Programa de Educação Estética e Artística.

Como a ministra da Cultura explicou no final aos jornalistas, este plano cuja estratégia foi definida até 2024 tem para já orçamentado os gastos com a equipa, que além de Pires do Vale inclui os subcomissários Sara Brighenti (Museu do Dinheiro) e Nuno Pólvora (gestor cultural)​. “Não é possível dizer que em 2020 o plano terá um orçamento de 500 mil. Temos essa previsão anual, mas aquilo que agora vamos fazer é o cronograma de todas estas medidas até 2024”, disse a ministra num estúdio de dança a abarrotar de artistas, programadores, gestores culturais e alguns professores.

"Uma espécie de hóspede estrangeiro que mude práticas e que possa ser disruptivo” Paulo Pires do Vale sobre as residências artísticas

Foto

Num plano que quer levar “as artes para dentro das escolas”, as residências artísticas são “uma medida emblemática”, continuou Graça Fonseca. “Não é difícil imaginar dez artistas, das artes plásticas ao vídeo, que possam estar dois meses numa escola com óptimas condições para poderem desenvolver o seu trabalho. Sabemos que nos grandes centros urbanos, em Lisboa e no Porto, há muitos artistas e programadores que precisam de espaços para criar e que no território existem muitos equipamentos com espaço e com vontade de os receber. Com o seu trabalho, os artistas vão ter impacto na escola e no território onde esta está incluída.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Paulo Pires do Vale explicou ao PÚBLICO que a ideia destas residências artísticas que podem ter a duração de um ano “é ter uma espécie de hóspede estrangeiro que mude práticas e que possa ser disruptivo”.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse que medidas como as residências artísticas não serão “impositivas” e sublinhou que entre as 5000 escolas já há várias com muito trabalho feito na área artística. “Queremos trazer as questões artísticas e culturais para a centralidade da escola. O Plano Nacional das Artes dá uma ferramenta nova, possibilitando que o processo educativo e o processo criativo e cultural sejam duas faces da mesma moeda.”

Tiago Brandão Rodrigues lembrou que o plano tem um eixo dedicado à “capacitação”, com a criação de uma academia de cursos para os professores-coordenadores dos projectos culturais das escolas.