Joana Marques promete que Vai Correr Tudo Mal

A humorista, locutora de rádio e guionista Joana Marques afirma que nunca se deixou iludir pelos livros de auto-ajuda que ocupam grande parte das prateleiras das livrarias em Portugal. É por essa razão que escreveu um livro de anti-ajuda intitulado Vai Correr Tudo Mal, que chegou às livrarias no início deste mês e que promete ser “um livro inspirador que vai mudar a sua vida, não quer dizer que seja para melhor, mas vai”, lê-se na contracapa.

O livro utiliza os clichés da auto-ajuda e dá-lhes um toque de verdade: “Este livro vai dizer-lhe a verdade. E a verdade é como as vacinas: na maioria das vezes dói”, escreve. Ao PÚBLICO, Joana Marques explica que nunca foi uma “consumidora habitual dos livros de auto-ajuda”, mas que os lia por motivos satíricos. “Às tantas comecei a ver tantos que comecei a achar que era assim uma espécie de praga, então achei que merecia a pena debruçar-me mais sobre o assunto.” Foi por isso que pensou escrever sobre o tema: “num livro em que pudesse pegar naquelas coisas todas típicas da auto-ajuda e fazer uma espécie de contraditório humorístico”, refere a locutora do programa da manhã da Renascença, As três da manhã.

Foto DR

O objectivo é “virar do avesso os livros de auto-ajuda”, confessa. Para isso, a humorista dedicou-se a encontrar pontos comuns neste género literário e encontrou dez que dividiu em capítulos. Alguns exemplos: “Pense positivo (Quem espera sempre alcança. A não ser que seja dia de greve no metro)”, “Evite as energias negativas (Até porque podem provocar curto-circuito)” e “Desenvolva o amor-próprio (Ame-se. Mas não gaste dinheiro em jantares românticos consigo próprio)”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“As pessoas com muita auto-estima ou com amor-próprio a mais também se tornam insuportáveis para quem está à volta e é um bocadinho por aí –​ fazer a análise ao contrário”, diz a guinista que faz parte do programa Gente que não sabe estar, de Ricardo Araújo Pereira, na TVI. “Eu quero alertar para o perigo de uma pessoa estar tão focada em ser melhor e em descobrir o seu interior que faz coisas muito estúpidas pelo caminho”, brinca.

Segundo a autora, Vai Correr Tudo Mal pretende ser “do contra” e vai ser o amigo que diz “que provavelmente aquele trabalho de sonho que queria ter não vai ter, ou que a relação que tem não vai correr bem, ou que o feng shui não vai alterar assim tanto a energia lá de casa”, explica. Uma clara oposição às mensagens dos livros de auto-ajuda.

Joana Marques afirma que o projecto “tem estado a correr bem” e “até vendeu bastante” na Feira do Livro de Lisboa.