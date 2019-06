Uma abelha? Um cavalo? Não, são os chapéus extravagantes de Ascot

Nem a chuva os demoveu. O dia de abertura da corrida de cavalos de Ascot, esta terça-feira, juntou figuras da alta sociedade britânica e entusiastas do desporto de equitação. Não fossem os guarda-chuvas, haveria, claro, os chapéus para proteger as cabeças daqueles presentes.

O acessório faz parte do dress code e tornou-se um ícone do evento desportivo — quanto maior melhor. Não há falta de criatividade: abelhas, flores e cavalos foram alguns dos designs visíveis no primeiro dia. Na fotogaleria, em cima, mostramos-lhe alguns deles.

Desporto e apostas à parte, o Royal Ascot é há muito considerado um dos grandes momentos do calendário social britânico. Como ouvimos na adaptação ao cinema de 1946 do musical My Fair Lady: Every duke and earl and peer is here/ Everyone who should be here is here (Qualquer duque e conde e lorde está aqui/ Toda a gente que deveria estar aqui está aqui).

Este ano, estivem presentes vários membros da família real, incluindo, William e Kate, Carlos e Camila e a rainha Isabel II, bem como os reis da Holanda, Willem-Alexander e Maxima. Só Harry e Meghan — que no ano passado se estreou nestas andanças — ficaram de foram, pouco tempo depois do nascimento do primeiro filho, Archie.