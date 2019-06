Dia Internacional do Ioga vai reunir mais de 2000 praticantes em Lisboa

A celebração do Dia Internacional do Ioga vai juntar mais de 2000 praticantes desta modalidade de todo o país, no próximo domingo, em Lisboa, para uma aula que apela a “um planeta sustentável e pacífico”, anunciou a organização.

Promovida pela Confederação Portuguesa do Ioga, em parceria com a Embaixada da Índia em Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa, a iniciativa pretende “transformar a capital portuguesa num dos epicentros mundiais das comemorações oficiais do Dia Internacional do Ioga”, com a realização de “uma grande aula do ioga, entre outras actividades”, que vão decorrer a partir das 10h de domingo, na Pista de Atletismo Prof. Moniz Pereira, em Lisboa.

“Em nome de um planeta sustentável e pacífico, mais de 2000 praticantes de ioga de todo o país irão juntar-se nesta iniciativa”, avançou a Confederação Portuguesa do Ioga, indicando que esta “será a 18.ª comemoração em Portugal, o primeiro país do mundo a celebrar o Dia Internacional do Ioga”, que aconteceu em 21 de Junho de 2002.

Este ano, o Dia Internacional do Ioga, em Lisboa, vai contar com a presença do presidente da Confederação Europeia do Ioga, H.H. Jagat Guru Amrta Súryánanda Mahá Rája, e a embaixadora da Índia em Portugal, Nandini Singla.

Esta celebração realiza-se por iniciativa da Confederação Portuguesa do Ioga, que candidatou, em 2001, à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) o International Day of Yoga (Dia Internacional do Ioga)”.

A 11 de Dezembro de 2014, por maioria generalizada da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), “por 177 países, o maior número de apoiantes de sempre de todas as resoluções das Nações Unidas”, o Dia Internacional do Ioga viria a ser oficializado, lembrou a Confederação Portuguesa do Ioga, recordando ainda que, “a 1 de Dezembro de 2016, o ioga da Índia - a filosofia prática mais antiga do planeta - foi reconhecido pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade”.

Oficialmente reconhecido pela ONU, o Dia Internacional do Ioga, que tem lugar no solstício de verão, “é tradicionalmente comemorado em Portugal no domingo seguinte, para que mais pessoas possam unir-se para praticar ioga e contribuir para a causa da sustentabilidade e paz mundial”, referiu a organização do evento de celebração em Lisboa.

Além da iniciativa de domingo, esta efeméride vai ser assinalada na sexta-feira, pela Embaixada da Índia, no Jardim da Torre de Belém, em Lisboa, com uma aula de ioga a partir das 18h30.

A comemoração vai ser precedida pelo Dia do Darshana, o Dia da Filosofia e da Ciência, que se vai realizar no sábado, no Tivoli, em Lisboa, onde vai ser apresentado, pelas 14h30, o espectáculo O Céu na Terra, pelo Pashupati – Grupo de Demonstradores do Ioga Avançado da Confederação Portuguesa do Ioga.

Com entrada livre e gratuita, este espectáculo será seguido de uma tarde de conferências sobre ioga, entre as quais, uma sobre “Buracos Negros, 100 anos depois da Confirmação da Teoria da Relatividade”, pelo astrónomo e director do Centro de Ciência Viva de Constância, Máximo Ferreira, e outra sobre o projecto “Corrupção Mata”, pelo activista Florin Badita, que venceu o Prémio de European Personality of the Year em 2018.

De acordo com a organização, “o Dia Internacional do Ioga é agora candidato precursor na ONU a Primeiro Dia Global da Humanidade”.