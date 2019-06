Político paquistanês transmite conferência de imprensa com “filtro de gato” ligado no Facebook

Era sexta-feira e o político paquistanês Shaukat Yousafzai, um ministro regional de Khyber Pakhtunkhwa, concedia uma conferência de imprensa que estava também a ser transmitida em directo no Facebook. Ao vivo tudo estava bem, mas na transmissão online foi activado por engano um “filtro de gato”, dando a Yousafzai orelhas e bigodes de gato — e não tardou para que as imagens se tornassem virais nas redes sociais.

A situação motivou uma nota de esclarecimento por parte do partido Movimento pela Justiça (PTI), no poder na região. “Ontem, durante a cobertura de uma conferência de imprensa, um ‘filtro de gato’ foi visto pelos espectadores e foi retirado em poucos minutos”, lê-se na nota publicada no Twitter, considerando o incidente como um “erro humano” de um dos trabalhadores voluntários da estrutura.

“Foram tomadas as medidas necessárias para evitar incidentes do género no futuro”, refere ainda a nota, dizendo que o partido se orgulha de estar presente na Internet com a ajuda dos voluntários daquela força política.

O vídeo foi apagado pouco tempo depois. “O ‘filtro de gato’ foi activado por engano”, reforçou Yousafzai à AFP. “Não podemos levar tudo tão a sério”, acrescentou, notando ainda que duas outras pessoas que estavam sentadas ao seu lado também “ganharam” orelhas de gato.