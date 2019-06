O autodidacta

É uma criança perpetuamente curiosa. É a primeira vez que prova uma queijada. Aprova. Pergunto-lhe se está boa. Ele oferece-me uma dentada.

É uma criança perpetuamente generosa. Se gosta de uma coisa, quer que toda a gente conheça.

É um daqueles meninos que se distraem sozinhos. Tem para aí uns três anos mas é já um antropólogo considerável. Os pais almoçam, os irmãos brincam e ele vai para a praia investigar.

Vê uma família interessante. Senta-se atrás do adulto e estuda-o. Depois repara na grande quantidade de brinquedos e no pequeno número de crianças: só uma, um menino com o dobro da idade e do tamanho.

Pega num balde e numa pá, contribuindo para uma distribuição mais justa dos utensílios. O menino maior desata a chorar. O pequeno lamenta. Apetece ensinar-lhe a palavra “histriónico”.

Pergunto à mãe porque é que os três filhos estão tão interessados por tudo o que os rodeia. Um deles está a alinhar pequenas canas num muro. Vai variando a ordem delas, como se estivesse a comparar opções estéticas. Está absorto naquele mundo que está a criar.

A mãe diz-me que é por não verem televisão, telemóveis, iPads. Lembra-se, em pequena, de ter dito à mãe dela: “Estou aborrecida.” A mãe respondeu-lhe “Ainda bem” Resultado: nunca mais se aborreceu.

Muito na educação das crianças depende do que não se faz. É preciso deixá-las estar, deixá-las descobrir, aprender a gostar da própria companhia, a tirar partido da solidão, a experimentar as coisas sem conselhos ou instruções.

As crianças felizes são grandes autodidactas.