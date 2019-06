Português preso preventivamente por suspeita de apoiar o Daesh

A Polícia Judiciária anunciou nesta segunda-feira que deteve um português, radicado no Reino Unido, que é suspeito “de ter prestado apoio a combatentes” do Daesh. A detenção ocorreu na madrugada de domingo na zona de Lisboa, no âmbito de uma busca domiciliária à residência onde o suspeito de crimes de terrorismo se encontrava. O homem de 40 anos foi presente esta segunda-feira a um juiz de instrução, que decretou a sua prisão preventiva.

As informações constam de um comunicado conjunto da Procuradoria-Geral da República e da Policia Judiciária. “Recorde-se que o cidadão ora arguido está radicado no Reino Unido há vários anos, sendo a partir de lá que desenvolveu diversas actividades em prol do Estado Islâmico [Daesh], nomeadamente como apoio e facilitador ao movimento de outros nacionais para os territórios do Iraque e do Norte da Síria”, lê-se na nota.

O PÚBLICO apurou que o português agora em prisão preventiva continuava a viver em Londres, vindo esporadicamente a Portugal. Segundo a revista Sábado trata-se de o mais velho de três irmãos, que em 2013 se juntaram ao autoproclamado Estado Islâmico. Os dois mais novos terão viajado em 2014 para a Síria para se juntarem aos combatentes daquela organização terrorista.

A investigação que corre em Portugal centra-se nesta célula terrorista, não se sabendo exactamente o que aconteceu aos outros elementos do grupo que, fonte policial, admite poderem já não estar vivos.

A investigação, adianta o comunicado conjunto, vai continuar e centra-se “essencialmente” nos “residentes em território nacional”. Os casos dos nacionais na diáspora serão “tratados diferentemente e em sede própria”, remata o comunicado.