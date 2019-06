Incêndio florestal na Maia interrompeu circulação na via periférica e no Metro

Um incêndio florestal em Moreira da Maia, no distrito do Porto, levou nesta segunda-feira à interrupção temporária da circulação na via periférica e da linha do Metro do Porto a partir das 17h50, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a mesma fonte não houve feridos nem registo de danos em habitações.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia auxiliados pela corporação de São Mamede de Infesta, num total de 11 homens e quatro viaturas.

Cerca das 20h00, tanto a via periférica como a linha do metropolitano já haviam sido desimpedidas e a circulação retomada.