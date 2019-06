Pedro Duarte apresenta “causas” para a próxima década e recebe abraço de Montenegro

Pedro Duarte, que já foi desafiador da liderança de Rui Rio, apresentou o Manifesto X, um “contributo cívico” para políticas dos próximos dez anos, e recebeu um abraço de Luís Montenegro, outro desafiador do actual líder. As leituras sobre o aparecimento do ex-líder da bancada como convidado-surpresa na apresentação do movimento poderiam ser várias, mas Pedro Duarte quer reduzi-las a um “abraço de um amigo” e acentuar a ideia de que o momento no PSD é de “unidade”.

No final da apresentação do movimento, um momento informal no topo de um restaurante-bar em Lisboa com vista para o Tejo, Pedro Duarte não quis retirar conclusões da (breve) presença de Luís Montenegro. “Sou amigo há muitos anos, fomos colegas de curso e colegas no Parlamento”, disse o ex-director de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa.

No futuro, os dois sociais-democratas podem ser adversários numa disputa de liderança no PSD? “Isso é muito especulativo, esse cenário não se coloca”, disse o ex-deputado, esforçando-se por sublinhar que o PSD “está numa fase de unidade”. Pedro Duarte assumiu mesmo que neste momento “não há condições” para ser “consequente” com o que pudesse dizer neste dia. Para trás ficou o desafio à liderança de Rui Rio que fez no Verão passado que disse ter sido no “timing adequado”. Agora, o tempo no PSD é de paz até às legislativas.

Contributo: 10 metas e 100 medidas

Pedro Duarte, que actualmente é alto quadro da Microsoft, define o movimento que criou como um “contributo cívico para o país”, lembrando que é formado por independentes e que não têm actividade política regular. A apresentação do Manifesto X era espelho disso mesmo: à excepção de Luís Montenegro, não vieram figuras fortes do PSD.

O contributo – que para já lançou 10 metas e 100 medidas – poderá ser assumido como seu se vier a ter responsabilidades no PSD. Sair do partido como fez Pedro Santana Lopes está fora de causa: “Sou militante do PSD e não vejo razões para desistir”. E deixou uma mensagem em tom de esperança: “Acredito que o PSD volte a ser a força motora de desenvolvimento do país que já foi no passado”.

No momento em que outra figura do PSD que promove há anos um think tank sobre desenvolvimento – Jorge Moreira da Silva – regressa ao espaço político para ganhar terreno, Pedro Duarte faz sair as suas “causas”, mas sem grande detalhe (o momento foi aproveitado mais para lançar os objectivos do que para apresentar as medidas). São “dez metas para dez anos” e cada uma inclui medidas concretas: sustentar as políticas públicas na felicidade e bem-estar; valorizar o ambiente; dar prioridade à ética e confiança nas instituições públicas; enfrentar a pobreza e combater as desigualdades; garantir cuidados de saúde; qualificar com cultura e educação, contrariar a tendência demográfica; crescer pela digitalização e produtividade e controlar a dívida pública.

Na apresentação, o ex-deputado do PSD defendeu que ser “necessário uma nova geração de políticas públicas, um novo modelo de estado social, sustentável e eficaz”. O mote é olhar para a frente como se fosse o “ten year challenge” mas virado para o futuro: “O primeiro passo é entendermo-nos onde estar daqui a dez anos”.

O gestor lembrou como o mundo mudou nos últimos dez anos e como deverá acelerar na próxima década. “Setenta por cento dos empregos vão tornar-se obsoletos, 40% das maiores empresas do mundo vão desaparecer. É de uma ingenuidade pensar que tudo vai mudar, mas que o sistema e que as políticas públicas se vão manter”, afirmou, falando de pé junto a uma mesa de bar. Luís Montenegro foi aplaudindo.

O ex-deputado e líder parlamentar, que tem estado em silêncio desde que em Janeiro deste ano contestou Rio e perdeu em conselho nacional, apareceu quando a sessão já tinha começado, deu um abraço a Pedro Duarte e saiu, evitando os jornalistas.