Ministério Público investiga queda de Ruben de Carvalho no hospital

O jornal Observador avançou nesta segunda-feira a notícia de que o Ministério Público está a investigar a queda de Ruben de Carvalho no Hospital de Santa Maria, após ter sido internado na sequência de uma crise na vesícula. “Confirma-se a existência de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa. Não tem arguidos constituídos”, confirmou a Procuradoria-Geral da República (PGR) ao PÚBLICO.

O PÚBLICO quis saber se a investigação foi originada por uma denúncia, mas a PGR nada acrescentou sobre este ponto.

De acordo com a notícia do Observador, Ruben de Carvalho chegou ao hospital com queixas na vesícula e algumas semanas antes da morte terá dado uma queda - bateu com a cabeça - tendo entrado em coma horas depois. O hospital ainda não se pronunciou sobre este caso, mas na altura do óbito, assumira como causas da morte “problemas de saúde que exigiram internamento hospitalar”.