Marcelo, Costa e Ferro em missa de homenagem a vítimas dos incêndios de 2017

Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Ferro Rodrigues, seis ministros e os autarcas dos municípios atingidos pelos fogos de Junho de 2017 participaram nesta segunda-feira numa missa em Castanheira de Pêra de homenagem às vítimas dos fogos que, há dois anos, vitimaram 66 pessoas e feriram cerca de 200 pessoas.

António Costa interrompeu uma reunião com os autarcas de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã para participar na missa à qual se juntou a Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues.

No encontro do primeiro-ministro e de vários ministros com os autarcas foi feito um balanço da obra realizada nos últimos dois anos de recuperação da região, e ao início da tarde será assinado um protocolo do executivo com as associações das vítimas dos incêndios de 2017.

A missa contou ainda com a participação da líder do CDS, Assunção Cristas, e com a deputada do PSD Teresa Morais.