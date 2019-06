Assembleia distrital do PSD-Santarém quer deputados a tempo inteiro

A assembleia distrital do PSD de Santarém quer que os seus candidatos possam ser deputados a tempo inteiro e exige um cabeça de lista com “fortes ligações” ao distrito. A deliberação, a que o PÚBLICO teve acesso, foi tomada numa reunião no passado sábado.

Entre os critérios aprovados sobre o perfil dos candidatos para as próximas legislativas, a assembleia distrital, liderada por Isaura Morais, presidente de Câmara de Rio Maior, coloca como condição para a escolha dos nomes a “reconhecida qualidade e competência, profissional e política” e a necessidade de assumir “a garantia de disponibilidade total para o exercício de funções de deputado”.

A escolha do cabeça de lista é uma prerrogativa do líder do partido, mas a assembleia distrital de Santarém decidiu que o candidato deve ter “fortes ligações ao distrito" para que se possa “afirmar como uma mais-valia para o resultado do PSD”. Em 2015, Teresa Leal Coelho, na altura vice-presidente do partido, encabeçou a lista por Santarém. Este círculo eleitoral elegeu outros dois deputados: Duarte Marques e Nuno Serra.

Na deliberação, a assembleia distrital informa que a comissão política levará ao líder do partido a aprovação da proposta de lista de candidatos do distrito “devidamente ordenada”. A referência está relacionada com a exigência feita pela direcção de Rui Rio de enviar a lista de nomes por ordem alfabética (e não por preferência), contrariando a prática habitual.

As distritais terão de enviar os nomes propostos até 1 de Julho. Nas duas semanas posteriores haverá reuniões entre as estruturas e a comissão política nacional para acertos. Até ao final de Julho, a direcção nacional aprova o programa e as listas de deputados.