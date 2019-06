Programas para Outubro

O PS continua a surfar a boa onda das europeias e arrancou para a discussão e apresentação do seu programa eleitoral, a ser concluído a 24 de Julho, antecipando o pousio dos meses de férias antes das legislativas. A direita para já prima pela ausência, enquanto à esquerda o Bloco ainda parece empenhado em fechar os dossiers desta legislatura e só o PCP está também de olhos postos no próximo sufrágio. Mas os comunistas partem de campo negativo, com uma premissa que é também um sinal do momento: há que evitar que o PS tenha “as mãos completamente livres”, que é o mesmo que dizer a maioria absoluta.

