Tiroteio mancha festa dos Toronto Raptors

Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas esta segunda-feira num tiroteio em Toronto, no Canadá. O incidente ocorreu durante as celebrações da conquista da NBA pelos Toronto Raptors, que na sexta-feira se sagraram campeões de basquetebol pela primeira vez. A equipa festejava a conquista frente a milhares de adeptos, num cortejo de autocarro pelas ruas da cidade canadiana, mas nenhum elemento ficou ferido no ataque. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau também estava no local.

Os disparos ouviram-se na Praça Nathan Phillip, onde a polícia contabilizou duas pessoas gravemente feridas e deteve dois suspeitos, apreendendo duas armas de fogo.

O incidente provocou uma onda de pânico, com milhares de pessoas em fuga pelas ruas do centro de Toronto.

Os Toronto Raptors sagram-se na sexta-feira campeões da NBA pela primeira vez na história, impedindo a conquista do tricampeonato pelos Golden State Warriors no sexto e último jogo da final, na Califórnia, por 110-114. Foi a primeira equipa fora dos EUA a conquistar esta liga, que têm Kahwi Leonard como o principal obreiro.