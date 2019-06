Presidente egipcio Mohammed Morsi, deposto por golpe militar, morre em tribunal

Mohammed Morsi, o Presidente do Egipto deposto em 2013 por um golpe militar liderado pelo general Abdel Fattah El Sissi, hoje chefe de Estado, morreu esta segunda-feira em tribunal, noticia a BBC, citando a televisão egípcia.

Morsi, de 67 anos, estava a ser interrogado sobre acusações de espionagem e terá tido um ataque de coração fulminante, relatam jornalistas ocidentais no Twitter, citando o que estão a dizer fontes oficiais na televisão egípcia. Desde o golpe de Junho de 2013, que pôs fim à sua atribulada governação, que havia rumores de que não estaria a receber os cuidados devidos na prisão, recorda o correspondente do New York Times Patrick Kingsley.

Foi o primeiro Presidente democraticamente eleito do Egipto, após os grandes protestos populares de 2011 na Praça Tahrir contra o regime do Presidente Hosni Mubarak, que foram dos mais fortes das Primaveras Árabes. Morsi foi eleito pela Irmandade Muçulmana, em Junho de 2012, que acabaram por não ser tão concorridas como se esperava nem ter uma representação forte de forças democráticas. O seu primeiro ano de mandato, no entanto, foi muito atribulado.

Este engenheiro com formação nos Estados Unidos emitiu uma declaração constitucional que lhe garantia poderes ilimitados e o poder de legislar sem ter supervisão judicial. O seu objectivo era evitar a ameaça de dissolução do Parlamento por juízes do tempo de Mubarak que continuavam no cargo. A nova Constituição, finalizada em tempo recorde pelo Parlamento dominado por partidos islamistas, era considerada como um assalto ao poder pela Irmandade Muçulmana, e uma transformação do Egipto num Estado religioso. Chamaram “faraó” a Morsi, tal como tinham chamado a Mubarak e os protestos voltaram às ruas, com enorme violência e derramamento de sangue.

As acusações de espionagem não são nada de novo: desde que foi preso, é acusado

