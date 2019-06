Ser jornalista de ambiente já é quase tão perigoso como ser repórter de guerra

O número de jornalistas mortos ao investigarem temas ambientais em todo o mundo está a aumentar. Um estudo regista pelo menos 13 mortes na última década, mas muitos mais repórteres da área têm sido vítimas de violência, assédio, intimidação e processos judiciais. Segundo os números do Comité para a Protecção dos Jornalistas (CPJ), uma organização sem fins lucrativos sediada em Nova Iorque que está ainda a investigar outras 16 mortes suspeitas na última década, o número de assassinatos pode chegar aos 29, fazendo desta uma das áreas da imprensa mais mortíferas a seguir ao jornalismo de guerra.

O padrão de violência e intimidação repete-se em todos os continentes contra jornalistas que investigam situações abusivas em torna de actividades de exploração de recursos naturais por parte de empresas e interesses políticos. Estes recursos, como lembra o jornal britânico The Guardian, estão na base de produtos utilizados diariamente por milhões de consumidores que ignoram a sua origem e história.

O estudo foi encomendado pelo Forbidden Stories, um projecto de colaboração jornalística entre vários meios de comunicação internacionais, e que inclui o The Guardian, o diário espanhol El País e o jornal francês Le Monde. Na série de reportagens intitulada Green Blood, o consórcio de jornalistas propõem-se não só relatar o impacto que as actividades de extracção de recursos naturais têm no ambiente e nas comunidades locais, bem como continuar o trabalho de repórteres que foram forçados a abandonar as suas investigações, nomeadamente na Tanzânia, na Guatemala e na Índia.

De acordo com o relatório do CPJ, a Índia é precisamente um dos países mais perigosos para jornalistas de ambiente, com três dos 13 casos de assassínios referidos a ocorrer naquela nação asiática. Também as Filipinas contabilizam três mortes. Os restantes países na lista negra do relatório são o Panamá, Colômbia, Rússia, Camboja, Birmânia, Tailândia e Indonésia.

O The Guardian refere o caso de Jagendra Singh, um jornalista regado com gasolina e incendiado, que acabou por morrer após o ataque, em 2015. Pouco antes da sua morte, o jornalista tinha alertado nas redes sociais que estava a ser ameaçado e que temia pela sua segurança devido a uma investigação sua sobre dragagens ilegais no rio Garra, no norte da Índia. “Políticos, bandidos e polícias, estão todos a perseguir-me. Escrever a verdade está a ter um peso muito grande na minha vida”, disse. A polícia indiana afirma que o repórter suicidou-se, uma versão que é rejeitada pela família de Singh, a quem foi oferecido dinheiro para aceitar a tese oficial.