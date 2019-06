Primeiro supersónico português é agora monumento à aviação em Alverca

Quase 50 anos depois de ter chegado à posse da Força Aérea Portuguesa (FAP), o primeiro avião militar supersónico português vai dar corpo a um monumento original de evocação do centenário da aviação, que será inaugurado, no próximo dia 23, em Alverca. O “Northrop T-38 Talon” foi devidamente reabilitado e pintado e já foi colocado num suporte próprio construído na principal rotunda do nó de Alverca de acesso à Auto-estrada do Norte.

O Monumento à Aviação, que visa assinalar os 100 anos de ligação de Alverca à Aeronáutica celebrados em 2018 (o processo atrasou devido à necessidade da celebração de vários protocolos entre a Câmara de Vila Franca, a FAP e a Infra-estruturas de Portugal), terá, ainda, a originalidade de ser o primeiro em Portugal que apresenta um avião em movimento de ‘looping’ (manobra de subida). O aparato do monumento é já bem visível para quem passa neste nó rodoviário de Alverca e o projecto exigiu várias especificações técnicas, desde logo para que o suporte desse as necessárias garantias de segurança numa zona por onde passam diariamente dezenas de milhares de veículos. No total, o arranjo e preparação da rotunda para receber o monumento envolveu um investimento de 160 mil euros da Câmara de Vila Franca de Xira.

O T-38 Talon, que em funcionamento pesa cerca de 12 toneladas, foi esvaziado de todas as estruturas interiores. Ficou, assim, com um peso de cerca de 3, 2 toneladas que exige, todavia, pela posição em que fica colocado, um sistema de 12 parafusos de alta resistência. O avião, cedido pela FAP, foi reabilitado e pintado na vizinha Ogma-Indústria Aeronáutica de Portugal. Tem 14 metros de comprimento e 7, 7 metros de envergadura.

Alberto Mesquita, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, explica que este era um objectivo antigo, que foi possível concretizar graças ao envolvimento de vários parceiros. “É um monumento muito significativo para Alverca e para o concelho e que resulta de uma parceria da Câmara com a Força Aérea Portuguesa e com a União de Freguesias. Teve, também, o apoio da Ogma e a colaboração de outras entidades como a Infra-estruturas de Portugal e a Brisa. Creio que é uma forma excelente de assinalarmos o centenário da aeronáutica na cidade de Alverca”, salienta Alberto Mesquita, frisando que a proposta de colocação deste T-38 Talon partiu da Força Aérea Portuguesa, que se mostrou, também, disponível para ceder esta aeronave já fora de serviço. “Foi uma obra de engenharia complicada, estamos a falar de uma aeronave com uma dimensão muito grande, que fica inclinada. Tudo isso, implicou uma grande complexidade de engenharia”, acrescentou o edil, considerando que esta rotunda é um local privilegiado para perpetuar esta homenagem à ligação de Alverca à aeronáutica.

O Northrop T-38 Talon é um avião de treino avançado de fabrico norte-americano. Atinge velocidades máximas de 1381 quilómetros por hora e a primeira unidade voou em 1959. Nos anos seguintes, até 1972, foram fabricados 1187 T-38 Talon. A Força Aérea Portuguesa adquiriu 12 unidades em 1977, que se mantiveram no activo durante largos anos.