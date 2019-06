Sunset no Gerês termina com agressões e um ferido ligeiro

Uma festa que decorreu este domingo na praia fluvial do Rio Caldo, no Gerês, terminou em desacatos e cenas de pancadaria que obrigaram à intervenção da GNR e à assistência de várias corporações de bombeiros.

No Match - Gerês Sunset, evento anual que esperava receber cerca de 4 mil pessoas, as agressões envolveram “dezenas de pessoas”, confirmou a GNR do Gerês ao PÚBLICO. Entre os envolvidos estava um homem entre os 25 e os 35 anos que foi transportado para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros. O que levou ao início dos confrontos e as causas das agressões não foram adiantadas.

A intervenção foi assegurada pela equipa de segurança do evento e pelos agentes da GNR que se encontravam no local. Estiveram também presentes os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, os Bombeiros Voluntários de Amares, a Cruz Vermelha Portuguesa e o INEM. Os desacatos tiveram lugar junto ao Café da Ponte, no recinto do evento.

O evento teve início às 15h e previa-se que terminasse às 24h, mas o recinto foi evacuado por volta das 21h30 (minutos depois do alerta), informou fonte da GNR Gerês.

Contactada pelo PÚBLICO, a organização não quis adiantar comentários sobre o sucedido.

Esta foi a sexta edição do Match –​ Gerês Sunset, um evento que contou com o apoio da autarquia e junta de freguesia locais e que estava previsto para sábado, dia 15, mas mas foi adiado para o dia seguinte por razões meteorológicas. A festa, animada por DJs e organizada pelos proprietários do restaurante L'Kodac (Leça da Palmeira), anunciava-se também com princípios ambientais e ecológicos (dando como exemplos a utilização de copos reutilizáveis e o não recurso a palhinhas), tinha a particularidade de poder chegar-se de barco (com um limite máximo de 40 barcos).