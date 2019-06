Até os sobreiros têm direito à reforma na Herdade do Freixo do Meio

Um sobreiro centenário, quando se apresenta viçoso e saudável, é uma árvore imponente, que impressiona quem a vê. Foi o que aconteceu à equipa do Life Montado-Adapt na Herdade Freixo do Meio, em Montemor-o-Novo, que ali se deslocou para se inteirar da aplicação dos mecanismos de adaptação aos efeitos que as alterações climáticas estão a provocar nas áreas do montado.

