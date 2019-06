Turismo do Alentejo e Ribatejo premeia os melhores do ano. Rota Vicentina recebe Prémio Especial

São os melhores do ano no Alentejo e Ribatejo turísticos e foram premiados numa gala que decorreu no sábado no Cine-Teatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo.

Os Prémios Turismo Alentejo e Ribatejo, que receberam candidaturas de 92 projectos alentejanos e 22 ribatejanos, distinguiram várias iniciativas consideradas de excelência, incluindo, entre outros, eventos e animação turística, alojamentos e restaurantes. O festival da Sopa da Pedra de Almeirim, os turismos rurais Quinta M de Casével (Santarém) e a Teima (Vale Juncal, S. Teotónio, Odemira), os restaurantes Taberna Ó Balcão (Santarém) e Quinta do Quetzal (Vila de Frades, Vidigueira), o projecto do Montado de Sobro e Cortiça liderado por Coruche ou o Parque de Noudar em Barrancos estão entre os premiados.

O Prémio Especial foi para a Rota Vicentina – Associação para a promoção do Turismo na Costa Alentejana e Vicentina, responsável pelo projecto de grandes percursos pedestres e de turismo sustentável que cruza Alentejo e Algarve. Mas houve também lugar ao Prémio Super Especial: foi atribuído pelo júri a António Ceia da Silva, o presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o cantor Marco Paulo, que nasceu em Mourão, no distrito de Évora, foi confirmado como o novo Embaixador do Alentejo, uma figura promocional que já inclui vários actores e cantores, de Eunice Muñoz a Bárbara Guimarães, Raquel Tavares ou Alexandra Lencastre.

Melhor Restaurante (Alentejo): Quinta do Quetzal DR Melhor Empreendimento Turístico: Tivoli Évora Ecoresort (Alentejo) DR Melhor Turismo Rural (Ribatejo):: Quinta M DR Melhor Turismo Rural (Alentejo) Teima DR Melhor Projeto Publico (Alentejo): Parque Natureza de Noudar Nelson Garrido Melhor Enoturismo (Alentejo): Herdade do Freixo II DR Fotogaleria DR

Informações Prémios Turismo do Ribatejo Melhor Evento: Os Presépios de Sal

Melhor Enoturismo: Sociedade Agrícola da Quinta da Lagoalva

Melhor Evento Gastronómico: Festival da Sopa da Pedra

Melhor Animação Turística: Annie Campers - Van Trip Portugal

Melhor Alojamento Local: Convento INN

Melhor Turismo Rural: Quinta M

Melhor Restaurante: Taberna Ó Balcão

Melhor Projeto Publico: EEC Provere Montado de Sobro e Cortiça Prémios Turismo do Alentejo Melhor Evento: Festival B e Portugal Air Summit

Melhor Enoturismo: Herdade do Freixo II

Melhor Evento Gastronómico: Mês das Migas (menção)

Melhor Animação Turística: Vale da Rosa Turismo

Melhor Alojamento Local: C’alma – Casas da Amieira, Herdade do Burrazeiro (menção honrosa)

Melhor Turismo Rural: Teima, Alentejo SW

Melhor Empreendimento Turístico: Tivoli Evora Ecoresort, Hotel Vila Aljustrel (menção honrosa)

Melhor Restaurante: Quinta do Quetzal

Melhor Projeto Publico: Parque Natureza de Noudar Prémios Extra Concurso

Prémio Agência Regional de Promoção Turística

Prémio Especial

Florbela Baltazar

João Rodeia Prémio Comunicação: Juan Antonio Narro Prieto, Alexander Robinson

Prémio Comunicação Alentejo/Ribatejo: Rede Regional, O Digital, Tribuna Alentejo, Revista Up Distinção Iniciativa: Quinta da Comporta - Welness Boutique Resort, Feira de Doçaria Conventual e Tradicional de Portalegre, Praia Fluvial de Mourão, Nuno Monteiro – Promotor do Alentejo Prémio Especial: Rota Vicentina – Associação para a promoção do Turismo na Costa Alentejana e Vicentina

Prémio Super Especial: atribuído pelo júri António Ceia da Silva