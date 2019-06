Madeira oferece viagens para celebrar “óscar” de “melhor ilha da Europa”

A Madeira conquistou na semana passada o World Travel Award para melhor destino insular da Europa - pela sexta vez - e aproveita o embalo para uma campanha internacional com o slogan “The best european island 2019”, a melhor ilha europeia do ano. Inclui-se um passatempo, que decorre em inglês no Instagram do Turismo da Madeira, e que oferecerá uma viagem para dois à ilha, com voos a partir de Portugal e boa parte da Europa.

Para concorrer basta um comentário, ou melhor, um comment, já que terá de ser em língua inglesa. Os participantes devem seguir o Instagram de @visitmadeira e completar uma frase ("Madeira is the Best European Island because...”) e mencionar (“tagar”) um amigo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O prémio são os voos e estadia para dois (quatro noites), além de transferes e três experiências madeirenses. Os voos podem ser de/para Portugal (Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada) e várias cidades europeias (na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polónia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido). As informações detalhadas estão aqui, incluindo o regulamento.

O passatempo decorre até 30 de Junho.