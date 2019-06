Faria de Oliveira: “CGD andou sempre à procura de outro tipo de garantias por parte de Berardo”

Faria de Oliveira admite que o banco público tardou a executar as garantias a José Berardo, quando este deixou de pagar o empréstimo que contraiu na Caixa Geral de Depósitos (CGD). Mas o antigo administrador da CGD diz que o risco era de tal modo elevado que a “única solução responsável” era a de pedir reforço de garantias, em vez de as executar.

Aos deputados, questionado pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, Faria de Oliveira explicou que quando há incumprimentos do serviço da dívida por parte de um cliente as opções são três: venda das acções em bolsa, venda a operadores ou reforço de garantias.

Tendo em conta o volume de acções do BCP que eram detidas por Berardo (eram estas acções que o investidor tinha dado como garantia ao próprio empréstimo para as comprar), a opção de vender em bolsa poderia “derreter as acções do BCP e causar um problema sistémico”. “A cotação do BCP estava sob pressão, na bolsa de Lisboa havia um trade [volume de negócios] de 3,5 a 4,5 milhões de acções [por dia]. Para vender um número muito significativo de acções do BCP, mesmo que fosse possível, e é duvidoso que a CGD pudesse vender ao melhor, acontecia que ia haver desvalorizações sucessivas do valor da cotação do BCP”, defendeu. A segunda opção, da venda a operadores, apresentava o mesmo problema.

A terceira opção, de reforço de garantias, pareceu aos gestores da Caixa a mais acertada para os interesses do próprio banco público. “No confronto entre o que se ganhava entre esta opção e a de reforço de garantias, é manifestamente evidente que o reforço de garantias era uma opção muito mais favorável para a CGD”, disse.

Esta tomada de posição de Faria de Oliveira surge depois de, neste fim-de-semana, Vítor Constâncio ter dito em entrevista à TSF/DN, sobre o financiamento dado pela Caixa a Berardo, que “em qualquer momento a Caixa podia travar o empréstimo, apropriar-se das acções que estavam em penhor e vendê-las”,

Ainda sobre este assunto, voltou a referir que a ideia de reforço de garantias foi da CGD. “A Caixa andou sempre à procura de outro tipo de garantias por parte de Berardo, que não fossem as acções do BCP; a que surgiu como mais evidente, clara porque era uma evidência que era detida pela Fundação Berardo, foi a colecção das obras de arte. Do ponto de vista de um administrador de uma instituição pública, foi a única solução responsável”, defendeu. Este dossier “era uma preocupação permanente”.

Este reforço de garantias foi negociado pelo então vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos Francisco Bandeira “por ter experiência nestas negociações”. Nesse contrato que foi assinado sobre os colaterais do empréstimo, Faria de Oliveira diz que “há claramente reforço de garantias”. Nesse contrato, era referido o “aval pessoal”, mas, informou Faria de Oliveira, “há um conjunto de cláusulas de stock loss que reforçam em relação ao contrato anterior a posição da Caixa. E não há aumento de exposição – até há diminuição” por estipular “que o remanescente da linha de crédito não ia ser utilizado até ao pagamento integral do contrato”.

No início da audição, o deputado socialista João Paulo Correia concentrou as suas perguntas no projecto Artlant (a fábrica do grupo La Seda a ser construída em Sines). Sobre este negócio, Faria de Oliveira disse que quem tinha o dossier nas mãos era Jorge Tomé, administrador do banco público e da La Seda. O “conhecimento total da operação total da La Seda e Artlant era dele [Jorge Tomé] e não meu”, disse aos deputados.

Ainda sobre esta operação, disse que teve conhecimento dela através de Carlos Santos Ferreira, numa conversa em Madrid, antes de ser presidente da CGD.

O antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos, até Junho de 2013, está a ser ouvido pela segunda vez na comissão de inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. A primeira vez foi há dois meses e nessa audição admitiu algum atraso na execução de garantias sobre o empréstimo de José Berardo. Contudo, garantiu que obteve “um reforço de garantias em concertação com outros bancos” e o “reembolso parcial da operação pelo produto da venda pelo mutuário de uma participação accionista”.

Já esta segunda-feira, em declarações ao PÚBLICO, Faria de Oliveira falou sobre a responsabilidade de Vítor Constâncio, então governador do Banco de Portugal, por esta entidade não se ter oposto ao reforço de posição de Berardo no BCP, tendo como base um empréstimo da CGD de 350 milhões de euros sem garantias próprias. “Num contexto em que a estabilização do BCP era importante, penso que, se o BdP tivesse indicações de exposição excessiva da banca, garantida com acções BCP, poderia intervir ou alertar os dois bancos para o risco, ou apresentar recomendações.”