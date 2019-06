Ivo Vieira é o novo treinador do Vitória de Guimarães

O treinador Ivo Vieira vai orientar o Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, após ter assinado um contrato válido para 2019-2020, anunciou esta sexta-feira o emblema vimaranense no site oficial.

“A Vitória SAD informa que chegou a acordo com o treinador Ivo Vieira para a celebração de um contrato para a temporada 2019/20”, lê-se na nota, que informa ainda que a apresentação do técnico vai decorrer na terça-feira, às 12h, no Estádio D. Afonso Henriques.

O técnico madeirense, de 43 anos, vai ocupar a vaga deixada em aberto pela saída de Luís Castro para os ucranianos do Shakhtar Donetsk, depois de, na época passada, ter conduzido o Moreirense à melhor classificação e pontuação de sempre — sexto lugar, com 52 pontos.

Natural do Machico, Ivo Vieira iniciou a carreira de técnico no Nacional, clube no qual trabalhou como adjunto e, depois, como treinador principal, nas épocas 2010-11 e 2011-12 - os “alvinegros” estavam então na I Liga.

O treinador passou depois pelo Marítimo B, em 2012-13 e 2013-14, antes de subir à equipa principal “verde-rubra”, nas épocas 2014-15 e 2015-16.

O novo “timoneiro” vitoriano passou ainda pela II Liga - Desportivo das Aves (2016-17) e Académica (2017-18) -, antes de regressar ao primeiro escalão nessa última época para treinar o Estoril-Praia, tendo sido incapaz de evitar o 18.º e último lugar.

Ivo Vieira assume o comando técnico do Vitória num momento pré-eleitoral: a direcção de Júlio Mendes, ainda em funções, demitiu-se a 27 de Maio e as eleições estão marcadas para 20 de Julho, com uma lista, encabeçada por Daniel Rodrigues, já confirmada.