Gary Woodland travou Brooks Koepka

Um grande birdie 4 a fechar, com um longo putt, deu um toque de classe-extra à vitória de Gary Wodland no Open dos EUA em Pebble Beach, Califórnia, naquele que foi o quinto triunfo consecutivo de um norte-americano na competição.

O n.º 1 mundial Brooks Koepka – que era o bicampeão em título e procurava tornar-se o primeiro jogador desde Willie Anderson em 1906 a vencer três vezes seguidas – fez uma digna defesa do troféu, terminando isolado no segundo lugar, a três pancadas de Woodland.

Este, natural de Topeka, Kansas, 35 anos, iniciou a última volta a liderar com a vantagem mínima sobre o inglês Justin Rose (demasiado errático) e nunca perdeu o controlo das operações.

Concluiu com 69 (-2), para um total de 271 (-13). Brooks Koepka, no grupo dos terceiros para domingo, a quatro shots do primeiro, finalizou com 68 (-3), só conseguindo assim recuperar uma pancada a Woodland.

Woodland não obteve qualquer top-10 nos 27 primeiros majors que disputou, mas conseguiu dois consecutivos nos últimos US PGA Championships e agora entra no círculo dos campeões no Grand Slam.

“Trabalhei muito em toda a minha vida. Tenho estado rodeado de gente espantosa e sempre quis ser bem sucedido, acreditando que tal seria possível. Trabalhámos muito para que eu fosse um jogador mais completo este ano”, afirmou Woodland, que facturou um prémio de 2,2 milhões de dólares (quase 2 milhões de euros) e subiu de 25.º para 12.º no ranking mundial.

Rose fechou com 74 (+3) para fazer parte do quarteto dos terceiros classificados, com 277 (-7), juntamente com o espanhol Jon Rahm (68) e os americanos Chez Reavie (71) e Xander Schaufelle (67).

Tiger Woods, três vezes vencedor (2000, 2002 e 2008) encerrou com a sua melhor volta (69) de semana para integrar o grupo dos 21.ºs, com 282 (-2). Rory McIlroy, uma semana depois da vitória no RBC Canadian Open, fez o seu 11.º top-10 da época no PGA Tour, com 279 (-5).

O norueguês Viktor Hovland foi o melhor amador e logo com um recorde de -4, empatado com um trio de ingleses composto por Matthew Fitzpatrick, Matt Wallace e Danny Willett. Para Hovland segue-se o início da carreira profissional.

