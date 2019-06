Todos con Casa, uma ponte segura entre proprietários e inquilinos

Espanha

À semelhança do que acontece em Portugal, a especulação das rendas está a deixar muitos espanhóis à beira do desespero. Mas, no país vizinho, as soluções e as formas de luta multiplicam-se. Em Jerez de la Frontera, uma organização sem fins lucrativos junta senhorios que querem ajudar e arrendatários que estão dispostos a pôr mãos à obra em troca de um apartamento barato.