Mau tempo provoca danos nos grupos central e oriental dos Açores

O mau tempo nos Açores, onde o grupo central está sob aviso laranja e o grupo oriental sob aviso amarelo, deixou vias obstruídas em São Miguel, São Jorge e na Terceira e provocou inundações em habitações desta última ilha.

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), no grupo central, que se encontra sob aviso laranja, registaram-se na ilha Terceira “queda de andaimes, duas quedas de árvore, obstrução parcial de via por arrastamento de detritos na Estrada Regional na freguesia dos Altares e algumas inundações em habitações”.

Ainda no grupo central, na ilha de São Jorge, houve uma “derrocada de pequena dimensão, que obstruiu a via de acesso à Fajã dos Cubres, mas que já se encontra parcialmente desobstruída”, segundo uma nota do SRPCBA enviada à Lusa.

Verificou-se, também, a queda de uma árvore numa estrada regional, no concelho de Ponta Delgada, em São Miguel, ilha que está sob aviso amarelo devido a ocorrência de chuva e ventos fortes até às 00h.

“Grande parte das ocorrências registadas, até ao momento, foram e estão a ser prontamente resolvidas pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, em colaboração com os Serviços Municipais de Protecção Civil e a Direcção Regional das Obras Públicas, não apresentando, para já, danos pessoais, apenas pequenos danos materiais”, lê-se ainda na nota.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até às 21h deste domingo, o grupo central do arquipélago dos Açores esteve sob aviso laranja, devido à previsão de chuva forte, acompanhada de trovoada.

Para as ilhas do grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo devido a precipitação foi emitido no sábado foi estendido até às 00:00, tendo sido emitido também um alerta amarelo devido a rajadas fortes com direcção de sudoeste entre as 15h e as 21h de hoje.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e é emitido para uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”, já o aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas actividades”.