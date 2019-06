Polícia Marítima resgata mais 36 migrantes na Grécia e GNR

A equipa da Polícia Marítima portuguesa em missão na ilha grega de Lesbos resgatou esta madrugada 36 migrantes, dos quais 15 crianças (sete bebés), seis mulheres e 15 homens que viajavam num bote. Segundo um comunicado da Marinha portuguesa, o bote foi interceptado às 4h17, em frente a Tsonia, por indicação de um navio inglês.

“Os migrantes foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima, tendo, posteriormente, efectuado o transbordo para o navio inglês, que os transportou até Mitilene, onde desembarcaram e foram entregues às autoridades gregas”, é referido na nota.

Já na sexta-feira a equipa da Polícia Marítima resgatou outros 35 migrantes, 12 dos quais crianças, que estavam a bordo de um bote, tendo sido transportados para o porto de Skala Skamineas.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob a égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objectivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.

A Polícia Marítima continuará em missão até Janeiro de 2020, tendo salvo 2056 vidas desde que iniciou esta missão na Grécia em Maio de 2017. No total, desde 2014, quando iniciou a sua participação nesta missão, a Polícia Marítima totaliza 5212 vidas salvas.

Por seu lado, a GNR detectou, na semana passada, uma embarcação com 58 migrantes junto ao cabo de Prasso, Grécia, que foram todos resgatados, divulgou em comunicado neste domingo. Através da Unidade de Controlo Costeiro, a GNR detectou na quinta-feira uma embarcação de borracha com 58 migrantes junto ao cabo Prasso, na ilha de Samos, através de uma câmara térmica de formação de imagens em tempo real.

“Foi possível verificar que se tratava de uma embarcação de borracha, transportando 58 pessoas, de diferentes nacionalidades, tendo as mesmas sido resgatadas”, refere a nota daquela força militar.

A operação decorreu no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteira e Guarda Costeira (FRONTEX), que visa prevenir, detectar e reprimir os casos de imigração ilegal e de tráfico de seres humanos.