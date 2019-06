Marcelo promulga diploma da compra do SIRESP

O Presidente da República promulgou o diploma que permite ao Estado comprar a parte dos operadores privados Altice e Motorola da SIRESP, SA, segundo uma nota publicada no site da Presidência.

Na mesma nota, é destacada “a importância estratégica de um sistema de comunicação de emergência seguro, confiável e eficaz, mesmo nas situações mais adversas”, bem como “a urgência de uma tomada de decisão e a preocupação de evitar processos alternativos mais longos e aleatórios”.

Ao fim de semanas de negociações com os accionistas privados da SIRESP, SA, a empresa que gere a rede de emergência nacional, o Governo anunciou nesta quinta-feira que a compra das quotas da Altice e da Motorola, com efeitos a 1 de Dezembro de 2019, por cerca de sete milhões de euros. Mas o negócio tem ainda outros contornos: o Estado passará desde já a ter mais força na comissão executiva e ficará como credor da empresa, pelos créditos que transitem dos privados.

A aquisição da empresa só se vai efectivar no final do ano, a menos de dois anos do fim do contrato desta parceria público-privada. E, até lá, com mais uma época de incêndios pelo meio.

Sobre este assunto, o Governo garante que não vai haver interrupções do serviço decididas pelos accionistas e que, para não se deparar com um novo ultimato de corte do serviço de satélite, como aconteceu em Abril, vai promover alterações reforçando “desde já a intervenção do Estado na condução executiva da sociedade”.