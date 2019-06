Beatas para o chão

A AR aprovou a proposta do PAN prevendo multas para quem atire beatas para o chão. Sendo discutível o valor proposta das multas comparado aos salários médios dos portugueses eu diria que é mais uma lei para não ser cumprida. Também são proibidos cães na praia em época balnear e eu vejo-os alegremente a tomar banho junto de crianças sem nenhuma autoridade fazer nada. Também são proibidos carros estacionados sobre os passeios e eu vejo-os às centenas em todo o lado sem qualquer agente policial fazer nada. Também é proibido deixar sacos de lixo nas ruas e eu vejo inúmeros vizinhos a deixar o saquinho cheio de lixo, por vezes nem atado e fechado, encostado à árvore ou ao contentor já cheio, até em épocas em que a autarquia pede que não o façamos, e não vejo ninguém fazer nada. Também são proibidos carros sobre passadeiras de peões e aqui onde vivo é vê-los alegremente e os agentes policiais passam e não fazem nada.

Portugal é um país excelente, com excelentes políticos que produzem extraordinárias leis, o problema é que ninguém as cumpre nada destas leis que parece existirem só para justificar os salários que pagamos aos políticos. A mim dá-me vontade de rir para não chorar.

Carlos Duarte, Lisboa

Igualdade produz Desenvolvimento

A propósito das “lutas” da maioria dos portugueses “em 1974, 1975, nos anos 80 e durante a década de 90” e de “não é fácil saber por que é que estamos a lutar hoje em dia”, palavras expressas por João Miguel Tavares no final do ponto I da sua primeira intervenção no 10 de Junho, sugiro outra luta para 2020.Caminhada, a galope, para a prática de Igualdade a partir da interligação com o D – Desenvolver, começando a interligar-se e a cumprir-se, Desenvolvimento e Igualdade na sequência de em Portugal a Liberdade já estar integrada no D – Democratizar, ficando e estando-se a cumprir Democracia e Liberdade. Estudando John Rawls, Amartya Sen e outras e outros se lute pela Igualdade.

António Pena, Paço de Arcos

13 de Junho, dia de luto da cultura

A 13 de Junho passaram 14 anos sobre a morte de Álvaro Cunhal e Eugénio de Andrade, figuras ímpares da cultura portuguesa. De Álvaro Cunhal ocorre-nos recordar da sua obra A Arte, o Artista e a Sociedade, p. 52, a frase: “Ninguém contestará o direito a defender uma opinião. A absolutização e o dogmatismo são porém inimigos da análise, da compreensão, da justa avaliação da verdade”. Igualmente recordamos das suas Obras Escolhidas, volume I, p. 44, "A felicidade só pode existir como um atributo de toda uma vida. Só a satisfação pela vida que se vive poderá tornar feliz”.



De Eugénio de Andrade trazemos à nossa memória colectiva o seu poema Urgentemente: “É urgente o Amor,/ É urgente um barco no mar.// É urgente destruir certas palavras/ ódio, solidão e crueldade,/ alguns lamentos,/ muitas espadas.// É urgente inventar a alegria,/ multiplicar os beijos, as searas,/ é urgente descobrir rosas e rios/ e manhãs claras.// Cai o silêncio nos ombros,/ e a luz impura até doer./ É urgente o amor/ É urgente permanecer.”



José Pereira da Costa, Lisboa