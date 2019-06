A infantilização dos homens

Depois de Cristiano Ronaldo, foi o futebolista brasileiro Neymar a ser alvo de uma acusação de violação. Ambos são celebridades globais e tudo o que fazem é motivo para as mais diversas leituras. Caberá à justiça avaliar os casos. Mas, para além do que poderá ter ou não sucedido, é possível fazer um balanço da forma como esses casos são vividos socialmente. E o diagnóstico é negro. No caso de Ronaldo, no meio da tormenta, apesar de tudo, ainda parece ter subsistido algum bom senso. Com Neymar algumas tangentes foram ultrapassadas. A imagem que perdura é a de um homem, do alto dos seus 27 anos, com um ambiente de paternalismo à sua volta.

Não são apenas familiares, amigos ou companheiros de actividade a potenciarem esse efeito. É a própria imprensa e alguns poderes a fazerem-no. Até o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que, até agora, pelo que se viu, “Neymar é inocente”, atribuindo essa certeza à juventude do jogador e ao relacionamento pessoal que terá com a família deste. No meio do ruído o jogador foi imaturo, ao ter publicado conversas e fotografias íntimas da mulher que o acusa, tentando mostrar que foi alvo de uma “armadilha” e que “não aconteceu nada de mais”. O seu gesto mais não fez do que conduzir o caso para o campo moral. É como se quisesse mostrar que a mulher não é santa ou é uma manipuladora, como se a presunção de inocência de uma alegada violação pudesse ser proclamada através de uma exposição ética onde se utiliza a intimidade do outro. A questão começa precisamente aí, naquilo que fica implícito na utilização desse expediente.

Qualquer pessoa tem direito à auto-objectificação, à sexualização e à expressão do seu desejo de forma explícita, participando nos rituais de erotização de forma igualitária. Ao levar o assunto para o campo moral é como se homens como Neymar não aceitassem essa paridade. É como se a partir do momento em que uma mulher assume um lugar de igual no ritual do desejo — na troca de fotografias ou na insinuação erótica — para alguns homens o sexo passasse de elemento de mediação para ser apenas acção.

É como se partissem do princípio que se a mulher suscita o prazer ela tem de ir até ao fim. É como se tivessem sido provocados e a partir daí tudo lhes fosse permitido. A verdade é que qualquer pessoa, em que momento for, pode dizer “não” quando lhe apetecer. Não há “pulsões difíceis de controlar” e outros expedientes que sirvam de desculpa nestas ocasiões.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas eles estão sempre a ser reproduzidos. Num programa desportivo do canal RMC Sport, da TV francesa, dois comentadores acabaram suspensos depois de observações sexistas sobre a mulher que acusa Neymar. Sugeriram que não era bonita. Dessa forma foi percebida como mero objecto de desejo de um homem que, na fantasia deles, poderá ter qualquer mulher. O lema que desresponsabiliza é claro: porque é que alguém tão célebre precisa de violar quem nem sequer é atraente?

É quase sempre para este pântano que estes casos afluem. No caso de Neymar, é como se ele reforçasse a todo o tempo os estereótipos de mimado que se lhe colaram há muito. Não é por acaso que sempre que se vê envolvido em alguma polémica lá surge o pai a relativizar a conduta do “garoto”, que por sinal é rico, famoso e alvo de imensas solicitações o que, para alguns, parece servir de remição para algumas atitudes mais pueris.

Independentemente de vir a ser considerado culpado ou inocente e de se saber se há ou não falsos testemunhos — algo que a justiça e o tempo desvendarão —, Neymar parece representar uma geração de homens infantilizados pela bolha onde se inserem, não sabendo gerir obrigações, nem frustrações. E o pior é que daí surgem atitudes que não são excepção, mas a norma, um facto que se prova pela forma como são depois naturalizados pelo todo social.