Falha generalizada deixa América do Sul sem energia

O sul do continente americano acordou hoje sem energia eléctrica por causa de uma “falha massiva no sistema de interconexão eléctrica”. Os países mais afectados são Uruguai e Argentina, onde a falha é quase total. Em território argentino só a Terra do Fogo escapa porque não está ligada ao sistema de distribuição eléctrico do resto do país.

A empresa de distribuição eléctrica argentina Edesur deixou a mensagem no Twitter a reconhecer o problema: “Uma falha massiva no sistema de interconexão eléctrica deixou sem energia toda a Argentina e o Uruguai”. Mas o problema está a ser sentido também no sul do Brasil, partes do Chile e do Paraguai.

Enquanto outra empresa, a Edenor, referia, também no Twitter, que “devido a uma falha general no sistema de interconexão, a Argentina e os países limítrofes encontram-se sem electricidade”.

O apagão começou pouco depois das sete da manhã argentinas (12h em Portugal continental) e ainda se mantém, sem prazo previsto para se restabelecer o normal fornecimento de energia.

A secretaria de Energia argentina emitiu um comunicado referindo que a falha se deve a um “colapso do Sistema Argentino de Interconexão” e que a resolução do problema pode demorar “algumas horas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Às 7h07 aconteceu um colapso do Sistema Argentino de Interconexão (SADI) que produziu um corte massivo de energia eléctrica em todo o país e que afectou também o Uruguai”, refere a secretaria num comunicado oficial.

O subsecretário da Protecção Civil argentino, Daniel Russo, deu mais pormenores ao diário Clarín: “Disseram-nos que em aproximadamente seis a oito horas vão restabelecer o serviço”. Neste momento, em algumas zonas do sul da Argentina já se está a normalização a distribuição de energia, no entanto, “mas vai demorar várias horas porque há uma questão relacionada com manipulação nos cabos de alta tensão”, acrescentou.

A porta-voz da Edesur, Alejandra Martínez, que qualificou o apagão como “um facto inédito”, explicou, ao mesmo jornal, que o processo irá demorar várias horas porque os técnicos “sabem, claramente, as causas”, no entanto, “pôr em funcionamento a geração e transmissão [de electricidade] para que chegue a casa de cada um levará várias horas”.